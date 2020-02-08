Мнение: Лукашенко уболтал Путина?

Россия и Беларусь все-таки договорились о поставках газа по цене 2019 года. За 127 долларов за тысячу кубометров (средняя цена поставок газа в Европу 137долларов за тысячу кубометров). Правда, только до марта…
Судя по фотографиям из Сочи, где прошли очередные переговоры, Лукашенко собой доволен. А вот Путин – похоже, не очень. На его лице невооруженным взглядом читается, достал ты меня, Григорыч…
Так или не так?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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