Мнение: Лукашенко уболтал Путина?

Мнение: Лукашенко уболтал Путина?

08.02.2020, 16:34, Разное

Россия и Беларусь все-таки договорились о поставках газа по цене 2019 года. За 127 долларов за тысячу кубометров (средняя цена поставок газа в Европу 137долларов за тысячу кубометров). Правда, только до марта…

Судя по фотографиям из Сочи, где прошли очередные переговоры, Лукашенко собой доволен. А вот Путин – похоже, не очень. На его лице невооруженным взглядом читается, достал ты меня, Григорыч…

Так или не так?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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