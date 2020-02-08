Первый гол Соболева за «Спартак» помог красно-белым обыграть «Партизан»

Первый гол Соболева за «Спартак» помог красно-белым обыграть «Партизан»

08.02.2020, 16:31, Новости дня

В Дохе завершилась товарищеская встреча между московским "Спартаком" и белградским "Партизаном". Команда Доменико Тедеско взяла верх над сербами со счетом 3:2 и стала досрочным победителем катарского турнира.

В составе красно-белых мячи забили Роман Зобнин, Эсекьель Понсе (с пенальти) и Александр Соболев. Для последнего этот гол оказался первым за столичный "Спартак".

Напомним, что в первом тайме главный судья показал красные карточки главному тренеру "Партизана" Саво Милошевичу и полузащитнику Бибрасу Натхо.

Отметим, что спартаковцы выигрывают товарищеский турнир в Катаре второй год подряд.

Источник: Вести



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