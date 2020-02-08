Жена футболиста в нижнем белье надругалась над гимном Украины. Видео

Жене украинского футболиста Николая Морозюка Ирине грозит тюремный срок из-за ролика, опубликованного ею в соцсетях. На видео супруга спортсмена поет национальный гимн в нижнем белье, а синий верх и желтый низ олицетворяют цвета национального флага.

Украинское издание "Чемпион" охарактеризовало ролик как "цинизм дня". По словам юриста Юрия Юрченко, то, что сделала Морозюк, является надругательством над государственным символом. По Уголовному кодексу Украины это карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.

Николай Морозюк играет за турецкий клуб "Ризеспор" и сборную Украины. Он также выступал за киевское "Динамо", донецкий "Металлург", "Кривбасс", "Оболонь" и "Днепр".

Источник: Вести

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