Ученые назвали 5 самых странных полярных сияний

Финские исследователи заявили об обнаружении нового вида полярного сияние под названием «дюны». Кроме того, они назвали самые необычные виды этого явления.
Недавно найденные «дюны» напоминают зеленые полосы, находящиеся параллельно земле на высоте более 90 километров, а также указывающие в сторону экватора. Скорее всего, эти линии находятся в районе высокой плотности молекулярного кислорода, что и является причиной такого оттенка. При пульсирующем сиянии можно заметить мигающие участки неба протяженностью в десятки километров. Впрочем, это можно сделать исключительно благодаря светочувствительным камерам.
По сравнению с другими видами полярного сияния, Острие Авроры возникает в полдень, например, в норвежском архипелаге Шпицберген. Речь идёт о тусклом красном свечении, при котором частицы солнечного ветра взаимодействуют с атомами кислорода на больших высотах. STEVE — Strong Thermal Emission Velocity Enhancement появляется ближе к Южному полюсу, и данное явление сопровождается вертикальными зелеными полосами. Черное сияние возникает очень редко, и его, как правило, практически нельзя различить ночью.
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