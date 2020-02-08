В Петербурге в квартире единоросса нашли подпольное казино

В Санкт-Петербурге в квартире главы муниципального образования «Введенский» и члена партии «Единая Россия» Олега Калядина обнаружили подпольное казино. Об этом сообщает «Фонтанка».
В ночь на 8 февраля в квартире на Кронверкском проспекте сотрудники правоохранительных органов провели обыски в рамках дела о сети подпольных казино. Полиция обнаружила рулетку, четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты.
Сам Калядин уже дал показания. Он сообщил, что сдавал квартиру в аренду и не интересовался тем, что в ней происходило. Причастность единоросса к незаконному игорному бизнесу сейчас устанавливается.
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