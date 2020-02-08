В Петербурге в квартире единоросса нашли подпольное казино

В Санкт-Петербурге в квартире главы муниципального образования «Введенский» и члена партии «Единая Россия» Олега Калядина обнаружили подпольное казино. Об этом сообщает «Фонтанка».
В ночь на 8 февраля в квартире на Кронверкском проспекте сотрудники правоохранительных органов провели обыски в рамках дела о сети подпольных казино. Полиция обнаружила рулетку, четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты.
Сам Калядин уже дал показания. Он сообщил, что сдавал квартиру в аренду и не интересовался тем, что в ней происходило. Причастность единоросса к незаконному игорному бизнесу сейчас устанавливается.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лучшим игроком и тренером 17-го тура УПЛ стали представители «Зари» / 9 декабря
- Почему заболеваемость раком не является стопроцентной? / 6 февраля
- Участники бунта в вахдатской колонии в Таджикистане получили от 19 до 29 лет тюрьмы / 12 декабря
- Обезглавленное тело фотолюбителя нашли в Подмосковье / 11 декабря
- Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА / 31 января
- Ласицкене оценила шансы спортсменов выступить на Олимпиаде / 22 января
- Ученые разработали метод, определяющий срок давности отпечатков пальцев / 3 февраля
- Рудковская показала, как защищает семью от коронавируса / 25 января