Еврохоккейтур. Сборная Чехии взяла верх над финнами

Еврохоккейтур. Сборная Чехии взяла верх над финнами

08.02.2020, 16:30, Новости дня

В матче второго тура Шведских хоккейных игр сборная Чехии встречалась с командой Финляндии. Чешские хоккеисты в Стокгольме оказались сильнее соперника со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Роман Горак (4-я минута), Томаш Зогорна (40-я) и Гинек Зогорна (59-я). У проигравших единственная шайбы оказалась на счету Ере Карьялайнен (10-я).

Чехи и финны набрали по 3 очка после двух встреч. 8 февраля чуть позже на лед выйдут сборные РФ и Швеции. Их игра начнется в 18:15 по московскому времени.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика