Еврохоккейтур. Сборная Чехии взяла верх над финнами

В матче второго тура Шведских хоккейных игр сборная Чехии встречалась с командой Финляндии. Чешские хоккеисты в Стокгольме оказались сильнее соперника со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Роман Горак (4-я минута), Томаш Зогорна (40-я) и Гинек Зогорна (59-я). У проигравших единственная шайбы оказалась на счету Ере Карьялайнен (10-я).
Чехи и финны набрали по 3 очка после двух встреч. 8 февраля чуть позже на лед выйдут сборные РФ и Швеции. Их игра начнется в 18:15 по московскому времени.
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