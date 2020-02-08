Жизнь как пример верности в любви и искусстве: Ирина Муравьева отмечает 71-летие

Свой 71-й день рождения «самая обаятельная и привлекательная» актриса театра и кино Ирина Муравьева проводит на сцене. Вся ее жизнь для поклонников служит образцом верности в любви и искусстве.

Пять лет тому назад ушел из жизни из-за инсульта режиссер Леонид Эйдлин, с которым один раз и навсегда связала свою жизнь любимая многими актриса. Почти сорок лет длился их союз, в котором родились сыновья Даниил и Евгений. Память о нем звезда продолжает хранить и сегодня, предпочитая делать это молча, не напоказ. Свою автобиографию она не напишет никогда, считая, что подробности её личной жизни людей не интересуют. В творчестве же актриса открыта, охотно вспоминает истории, связанные со съёмками популярных фильмов «Карнавал», «Москва слезам не верит» и многих других. «После первой картины мама стала гордиться мною, оскароносный второй фильм дал возможность увидеть мир, а сюжет «Самой обаятельной и привлекательной» с первого раза не понравился до такой степени, что не хотела даже сниматься в нем», — рассказывает Ирина Муравьева.

Нелюбовь к интервью она объясняет строгостью воспитания. Страх перед родителями был настолько велик, что актриса в течение всей жизни пыталась соответствовать правилам в семье. Разговоры о комплексах у детей и даже в собственной жизни не переубеждают её в том, что отец и мать поступали не совсем правильно, настолько велик для неё их авторитет. К счастью, Муравьевой удалось преодолеть кризис в творческой жизни, вернуться на сцену, чтобы жить не только семьёй, а и ради дела всей свой жизни — ради искусства.

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