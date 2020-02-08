Игровой смартфон Nubia Red Devils 5G представят на MWC 2020

Игровой смартфон Nubia Red Devils 5G представят на MWC 2020

08.02.2020, 16:21, Разное

Ни Фэй, президент Nubia Technology и соучредитель Nubia Brand, на своей странице в социальной сети Weibo назвал дату презентации игрового смартфона Nubia Red Devils 5G. Устройство будет представлено в рамках выставки WC 2020.
Судя по опубликованному изображению, Nubia Red Devils 5G оснастят экраном с частотой обновления 144 Гц. Таким образом, это первый в мире игровой телефон с дисплеем такой частотой и поддержкой технологии 5G.

Отметим, что до этого Ни Фэй заявил, что Nubia Red Devils 5G получит память LPDDR5 в стандартной комплектации от Samsung. Гаджет будет работать на базе процессора Snapdragon 865. Максимальная емкость оперативной памяти, как ожидается, достигнет 16 Гб. Максимальная потребляемая мощность превысит 80 Вт.

Что касается отвода тепла, игровой телефон Red Devils 5G поставляется с «турбо быстрым зарядом с воздушным охлаждением» в сочетании со встроенным вентилятором. Когда температура достигают определенного порога, встроенный вентилятор автоматически запускается, ускоряя охлаждение батареи и всего устройства. Это обеспечивает эффект зарядки большей мощности за более короткое время.

Дебют новинки состоится в рамках выставки MWC 2020. Мероприятие пройдет с 24 по 27 февраля в Барселоне.



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