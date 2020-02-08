Личное: Откуда китайцы?

Вы не обратили внимания, что на улицах Москвы — одни китайцы? Ходят, как обычно, толпятся, наступают на ноги. В центре — каждый третий китаец. В музеях — каждый второй.
Фото: Соцсети
Подождите, а как же эпидемия коронавируса? Ведь любое транспортное сообщение с Китаем, как сказали власти по Первому каналу, закрыто? Откуда они тогда тут?!
Я хочу вам кое-что показать.
Вот посмотрите, час назад я сделала два скриншота онлайн-табло аэропорта Шереметьево:
Фото: Шереметьево
Фото: Шереметьево
Три рейса из Пекина, два — из Шанхая. Пять забитых битком самолётов — только за один сегодняшний день и только лишь в один аэропорт.
Что интересно, заявления звучат громкие. Граница — на замке, говорит премьер Мишустин. И тем не менее, как минимум пять рейсов из Поднебесной прилетают ежедневно в столичный аэропорт.
Как это понимать?
Ситуация, тем более, вообще не вяжется с эвакуированными россиянами из Китая. Их погрузили в самолёт ВКС, провели целую спецоперацию, они теперь сидят в карантине в Тюмени — вокруг даже Росгвардию выставили их охранять.
И вместе с тем — толпы китайских товарищей спокойно прилетают в Москву каждый день. Гуляют тут, шляются по музеям, по ресторанам. Конечно, чихают, кашляют и плюются.
Учитывая, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, можно легко представить, как уже больной китаец проходит измерение температуры в Шереметьево, потом заражает половину столицы, улетает домой и только там валится на асфальт с температурой и умирает.
Это что за бардак такой в стране? Что за лицемерие? О нашей безопасности хоть кто-нибудь думает у нас в правительстве или как? Или только гнилым пиаром все заняты, показывая, как русских закрыли на карантин в Тюмени?!
Источник: Лена Миро
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