В Перми пройдут съёмки голливудского триллера

В Перми пройдут съёмки голливудского триллера

08.02.2020, 16:14, Новости дня

Продюсер Игорь Добровольский договорился с руководством пермской компании Тенториум о начале съёмок нового международного фильма.

Российско-американо-канадский триллер снимут на базе местной клиники-курорта.

В «Факторе S», а именно так называется картина, будуть участвовать голливудские актёры. А вот для массовых сцен проведут кастинги уже на месте съёмок.

В первых числах марта авторы планируют начать производственный процесс. Сюжет картины пока держут в тайне, называя лишь жанр будущего фильма.

Однако можно не сомневаться, что под крылом Добровольского мы получим интересный конечный результат. Продюсер «Фактора S» ранее работал в таких известных проектах «Фиксики. Большой секрет,» «Владение 18» и «Земля Медведей».



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