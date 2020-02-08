Познер категорично высказался о законе о домашнем насилии

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, назвав его «слишком мягким».
«Я считаю, что этот законопроект недостаточно жесток, ему не хватает определенности. В РФ от побоев, от домашнего насилия гибнут тысячи женщин, требуются самые решительные меры, чтобы внушить реальный страх мужьям и прочим представителям «сильного» пола. К сожалению, на мой взгляд, законопроект слишком мягок», – сказано в ответе Познера на его сайте.
Напомним, в РФ обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве.
Принятие закона о профилактике домашнего насилия поддерживают 70% россиян, против выступают лишь 7%.
Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что имеет смешанные чувства относительно закона, подчеркнув при этом, что выступает за защиту детей и женщин.
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