В квартире единоросса нашли казино с рулеткой и игровыми автоматами

Подпольное казино обнаружено в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" в Петроградском районе Санкт-Петербурга, члену партии "Единая Россия" Олегу Калядину.
Минувшей ночью полиция провела обыск в квартире на Кронверкском проспекте, которая находится в собственности у Калядина. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из помещения "рулетку", четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, а также фишки и карты. Сейчас устанавливается причастность чиновника к незаконному игорному бизнесу.
Между тем Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" уже заявило, что немедленно снимет Калядина со всех партийных должностей и рассмотрит вопрос об исключении его из числа "единороссов".
"Чиновники с репутацией "за гранью" состоять в партии не могут", — подчеркнул спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Политик указал, что партийный билет "Единой России" — это свидетельство кристальной честности и порядочности, и пообещал, что неуважение к закону и людям будет вызывать "самую жесткую и молниеносную реакцию партии".
Сеть нелегальных казино, в которую, по версии полиции, входит и квартира Калядина, была выявлена в Северной столице в феврале прошлого года. Было возбуждено несколько уголовных дел, которые позже объединили в одно производство. 12 человек допросили в качестве подозреваемых.
Калядин является почетным членом Петроградского района Петербурга и имеет наградной знак "За заслуги перед жителями Петроградского района", пишет "Интерфакс".
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