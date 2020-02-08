Зеленский рассмешил Папу Франциска

Зеленский рассмешил Папу Франциска

08.02.2020, 16:06, Новости дня

Начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан. Перед поездкой украинский лидер заявил, что будет говорить о мире. И во время аудиенции, состоявшейся через два месяца после "нормандии", попросил у Папы Римского помощи в освобождении пленных в Донбассе и заключенных в РФ украинцев. Об этом Зеленский написал твит.

Понтифик делает все возможное для достижения мира во всем мире, подчеркнул политик и сообщил, что разговор с Папой Франциском его вдохновил.

Общение по традиции состоялось в Апостольской библиотеке и прошло в дружественной атмосфере. Зеленский преподнес Папе Римскому в подарок архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого. Ему даже удалось рассмешить понтифика, шутку бывшего комика перевел монах-францисканец, передает ТАСС. Предполагается, что в частной беседе шла речь про грекокатолическую церковь и церковные дела на Украине.

Кроме того, в рамках поездки Зеленский встретится с госсекретарем Святого престола Пьетро Паролином и секретарем по межгосударственным отношениям Полом Ричардом Галлахером.

На Украине действует Украинская грекокатолическая церковь, которая стала преемницей униатской церкви. В настоящее время считается крупнейшей в мире католической церковью восточного обряда. Приходы в основном расположены в западных областях.

Источник: Вести



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