Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»

Экс-полузащитник московского "Локомотива" и сборной РФ Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским "Рубином". Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2019/20.
Ранее Тарасов прошел вместе с командой из Казани два тренировочных сбора. По их итогам руководство "Рубина" приняло решение подписать игрока, сообщает Telegram-канал "Футбольный Биги".
После ухода из "Локомотива" в мае 2019 года Тарасов занимался поиском нового клуба. В составе "железнодорожников" он один раз становился чемпионом РФ и трижды выигрывал Кубок страны.
В начале февраля новоиспеченный игрок "Рубина" в третий раз стал отцом. Жена Тарасова Анастасия Костенко родила ему дочь.
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