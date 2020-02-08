Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»

Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»

08.02.2020, 16:06, Новости дня

Экс-полузащитник московского "Локомотива" и сборной РФ Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским "Рубином". Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2019/20.

Ранее Тарасов прошел вместе с командой из Казани два тренировочных сбора. По их итогам руководство "Рубина" приняло решение подписать игрока, сообщает Telegram-канал "Футбольный Биги".

После ухода из "Локомотива" в мае 2019 года Тарасов занимался поиском нового клуба. В составе "железнодорожников" он один раз становился чемпионом РФ и трижды выигрывал Кубок страны.

В начале февраля новоиспеченный игрок "Рубина" в третий раз стал отцом. Жена Тарасова Анастасия Костенко родила ему дочь.

Источник: Вести



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