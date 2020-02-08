«Я устал»: военный, устроивший бойню в Таиланде, записал видео в Facebook

«Я устал»: военный, устроивший бойню в Таиланде, записал видео в Facebook

08.02.2020, 16:06, Новости дня

Капрал, подозреваемый в совершении массового убийства людей в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, записал видео перед совершением преступления.

 

В коротком ролике, опубликованном стрелком в Facebook, преступник сообщил, что он очень устал, после чего военнослужащий отправился убивать людей.

Напомним, что жертвами трагедии, произошедшей в субботу, 8 февраля стали как минимум 12 человек. Среди убитых – офицер в звании полковника и несколько солдат. Кроме того, злоумышленник расстрелял мирных жителей в здании торгового центра и около него.

По данным РИА Новости, стрелок не скрылся с места преступления на угнанном автомобиле, как сообщалось ранее, а захватил в заложники 16 человек, которых удерживает на четвертом этаже в помещении торгового центра.

Источник: Вести



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