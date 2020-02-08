В Петрозаводске арестовали экс-министра и замдиректора аэропорта

В Петрозаводске арестовали экс-министра и замдиректора аэропорта

08.02.2020, 16:06, Новости дня

В субботу суд в Петрозаводске постановил арестовать экс-министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова и замдиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека. Оба проведут в СИЗО два месяца.

Следствие считает, что подозреваемые получили взятку в 1,5 миллиона рублей за помощь при приемке и оплате работ по сооружению площадки для спецтранспорта в аэропорту. Денежные средства с ноября 2019 года по февраль 2020 года Кайдалову и Волчеку передавал директор СК "Петроград" Сергей Фурсов, пишет "Интерфакс". Обвиняемые успели получить 800 тысяч рублей.

 

Кайдалов и Волчек были задержаны полицейскими в одном торговых центров в Петрозаводске 6 февраля.

Источник: Вести



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