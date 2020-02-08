Максим Фадеев презентовал песню «Гугуша» на русском языке

Отечественный музыкальный продюсер, исполнитель и композитор Максим Фадеев на странице в Instagram анонсировал выход песни «Гугуша». Поклонники артиста долго просили и ожидали премьеры трека именно на русском языке, поэтому многие фолловеры благодарны за возможность услышать хит «в иной интерпретации».

Несколько месяцев назад в столичном Crocus City Hall прошёл большой сольный концерт Максима Фадеева. Одной из звучавших в ходе мероприятия песен была «Гугуша». Тогда музыканта поразило, что многие зрители в зале подпевали, то есть, они знают слова композиции и любят её. Чуть позже Фадеев согласился на просьбы поклонников, пообещав записать и подарить им эту песню на русском языке. Перед новогодними праздниками исполнитель уехал «заряжаться вдохновением» к океану, а вскоре после возвращения в Москву презентовал долгожданный многими трек. В аккаунте Максима Фадеева в соцсети можно услышать отрывок романтической композиции и найти ссылку на полную версию.

В комментариях к публикации большинство подписчиков восхищаются лирической мелодией и русским текстом, сделавшим «Гугушу» ещё интереснее и какой-то «особенной». Многие фолловеры благодарят Фадеева за исполненное обещание, желают записать ещё много не менее прекрасных хитов, долгие годы радовать фанатов талантом и «душевным» голосом.

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