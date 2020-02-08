Samsung Galaxy M20 в Европе получил Android 10 с оболочкой One UI 2.0

В конце минувшего года один из крупнейших технологических гигантов Южной Кореи Samsung анонсировал выход Android 10 для устройства бюджетного сегмента Galaxy M20. Не так давно ОС с оболочкой One UI 2.0 стала доступной пользователям данного смартфона в ряде стран Европы.

По имеющейся информации, Samsung Galaxy M20 получил несколько отличающуюся от флагманских устройств прошивку. Однако все основные изменения, присутствующие в Android 10 с оболочкой One UI 2.0, всё же остались. Так, поклонникам бренда в Европе доступен обновлённый интерфейс, тёмная тема, жесты управления и некоторые другие опции.

На текущий момент известно, что обновления для Samsung Galaxy M20 уже получили пользователи из Германии, Греции и Люксембурга. В последующие несколько дней Android 10 с One UI 2.0 смогут оценить также владельцы корейского гаджета в ряде других стран Европы.

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