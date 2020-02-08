В Твери ищут водителя, который сбил пешехода, нахамил и скрылся

В Твери сотрудники полиции ищут водителя транспортного средства, сбившего пешехода. По словам пострадавшей девушки, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, нахамил ей и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел 7 февраля в обеденное время. Автомобиль Opel Vectra на перекрестке улицы имени Можайского и Волоколамского шоссе по неизвестным причинам съехал на обочину, где в тот момент находилась девушка. После совершения наезда водитель транспортного средства через окно накричал на пострадавшую и уехал.

Девушке пришлось самостоятельно добираться до медицинского учреждения для получения помощи. Пострадавшая отделалась легкими травмами. Сотрудники полиции призывают всех, кто располагает информацией по поводу инцидента, предоставить ее в правоохранительные органы.

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