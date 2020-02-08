Власти Грузии поиздевались над Саакашвили

Власти Грузии в уничижительной форме прокомментировали намерение экс-президента Михаила Саакашвили вернуться в грузинскую политику, чтобы сместить нынешнее правительство «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Вице-спикер парламента Георгий Вольский назвал Саакашвили «просроченным политиком», который «давно обещает революцию, все время врет».
Он предложил оппозиции отказаться от сотрудничества с Саакашвили, так как экс-президент «не нужен уже и своей партии».
Председатель комитета парламента по внешним связям Ираклий Берая заявил, что «комментировать заявления Саакашвили должны не политики, а врачи».
«Это дело медицины», – сказал депутат.
Напомним, что скрывающий от грузинского правосудия на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о создании штаба по смещению нынешних властей страны с 1 марта на базе тбилисской библиотеки, носящей его имя.
Он заявил, что вместе со своей партией «Единое национальное движение» и другими оппозиционными силами «ускорит завершение режима (лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины) Иванишвили».
Саакашвили сказал, что готов использовать для этого «все свои ресурсы и политический опыт», при этом он сообщил о «большой международной поддержке».
Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, пообещал, что «Грузинская мечта» «завершится в этом году».
В октябре в Грузии пройдут выборы в парламент.
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