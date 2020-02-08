Стрелок в Таиланде удерживает 16 заложников

Стрелок в Таиланде удерживает 16 заложников

08.02.2020, 15:58, Новости дня

Солдат, устроивший стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима и убивший 15 человек, находится в торговом центре Terminal 21 и удерживает 16 заложников, информирует таиландское государственное новостное агентство TNA.

По данным агентства, торговый центр окружен полицией, автомобильное движение в районе полностью перекрыто, передает РИА «Новости».

Также стало известно, что стрелок вел онлайн-трансляцию в своем Facebook, позже его аккаунт был деактивирован, информирует газета Bangkok Post.

Между тем, издание Khaosod указывает, что военный опубликовал несколько фото и видео атаки в соцсетях, в итоге его удалось идентифицировать – это старший сержант Чакрапхан Тхомма.

Издание сообщает, что во время трансляции стрелок заявил, что у него произошла судорога, позже он спрашивал, не следует ли ему сдаться. Мужчина также говорил, что «устал» и «больше не может пошевелить пальцем».

Как информирует агентство Киодо, число жертв стрельбы возросло до 15 человек, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что рядовой таиландских сухопутных войск угнал военный внедорожник из части и проехал на нем по городу, периодически стреляя из автоматической винтовки по людям города Накхон Ратчасима. Его мотивы пока неясны.



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