Авиакомпании Китая массово сокращают пилотов-иностранцев

Китайские авиакомпании начали массово увольнять пилотов, которые являются гражданами других стран. В частности, как сообщает «Коммерсантъ», они планируют уволить свыше 100 россиян.

По данным газеты South China Morning Post, все иностранные пилоты, работающие на China Southern Airlines, Hainan Airlines и других перевозчиков материкового Китая, отправлены в бессрочный неоплачиваемый отпуск.

Иностранные пилоты — самые высокооплачиваемые сотрудники (если не считать руководящий состав), и сотрудничать с ними стало невыгодно для авиакомпаний на фоне кризиса, вспыхнувшего из-за коронавируса.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет