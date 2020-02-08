Авиакомпании Китая массово сокращают пилотов-иностранцев

Китайские авиакомпании начали массово увольнять пилотов, которые являются гражданами других стран. В частности, как сообщает «Коммерсантъ», они планируют уволить свыше 100 россиян.
По данным газеты South China Morning Post, все иностранные пилоты, работающие на China Southern Airlines, Hainan Airlines и других перевозчиков материкового Китая, отправлены в бессрочный неоплачиваемый отпуск.
Иностранные пилоты — самые высокооплачиваемые сотрудники (если не считать руководящий состав), и сотрудничать с ними стало невыгодно для авиакомпаний на фоне кризиса, вспыхнувшего из-за коронавируса.
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