Авиакомпании Китая массово сокращают пилотов-иностранцев

Авиакомпании Китая массово сокращают пилотов-иностранцев

08.02.2020, 15:57, Новости дня

Китайские авиакомпании начали массово увольнять пилотов, которые являются гражданами других стран. В частности, как сообщает «Коммерсантъ», они планируют уволить свыше 100 россиян.

По данным газеты South China Morning Post, все иностранные пилоты, работающие на China Southern Airlines, Hainan Airlines и других перевозчиков материкового Китая, отправлены в бессрочный неоплачиваемый отпуск.

Иностранные пилоты — самые высокооплачиваемые сотрудники (если не считать руководящий состав), и сотрудничать с ними стало невыгодно для авиакомпаний на фоне кризиса, вспыхнувшего из-за коронавируса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика