Новый внедорожник Range Rover Sport замечен на тестах

Обновленный внедорожник Range Rover Sport удалось рассмотреть во время тестовых испытаний на льду.
В свою очередь, тестирование осуществляется в отношении модификации третьего поколения. Инженеры задействовали здесь платформу MLA. Известно, что официальный выход автомобиля состоится в следующем году. Отличить модель в передней части можно по вентиляционным прорезам, а также дополнительным декоративным вставкам.
В задней части отмечены продвинутые фонари, придающие внедорожнику более изящный вид. Кроме того, автомобиль также получил гибридные силовые установки. О судьбе прежнего 5-литрового бензинового двигателя пока никаких сведений не указано. Не исключается, что от мотора откажутся из-за ужесточения экологических требований.
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