Легендарная группа Pussycat Dolls воссоединилась и выпустила новый трек

Легендарная группа Pussycat Dolls воссоединилась и выпустила новый трек

08.02.2020, 15:52, Новости дня

В декабре 2019 группа Pussycat Dolls совершила грандиозное возвращение и начала производство нового трека. Одна из самых известных девичьих групп посещали совместно различные мероприятия и радиостанции.

6 февраля вышел их первый со времен воссоединения трек «React».После его выпуска легендарная группа уже готовится к мировому турне.

В состав группы вошли Николь Шезрингер (41), Эшли Робертс (38), Кимберли Уайт (37), Кармит Бакар (45) и Джессика Сутта (37).

Аудитория неоднозначно отреагировала на творчество легенд. Многие заметили, что подобное поведение и откровенные танцы были допустимы, когда девушкам было по 20, но никак не женщинам 40 лет.

Напомним, что группа прекратила свою творческую деятельность 10 лет назад. Смогут ли «кошечки» дать фору себе 20-летним и снова собирать стадионы покажет время.



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