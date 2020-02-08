В Крыму оценили планы Меджлиса привлечь Турцию к возвращению Крыма

В Крыму оценили планы Меджлиса привлечь Турцию к возвращению Крыма

08.02.2020, 15:44, Новости дня

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал клоунадой заявление украинских политиков о привлечении Турции к «деоккупации» Крыма.

«После приезда президента Турции в Украину один за одним сыплются различные комментарии. Зная Джемилева лично, уверен, что ни о чем подобном они не говорили. Он просто вновь клянчил деньги и жаловался на власти Украины, что их выкинули на обочину политической жизни страны. Заявление Джемилева официальная Анкара никак не комментирует, как и итоги встречи, поэтому все это не более чем клоунада». – сообщил Айваз Умеров, передает РИА «Новости».

Он отметил, что, как показывает практика, представители меджлиса могут говорить все, что им вздумается.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек также предположил, что Джемилев использует крымскую тему, чтобы заполучить турецкое финансирование. «Ни одна страна в мире не пойдет «деоккупировать» Крым ни ради меджлиса, ни ради Зеленского, ни даже ради симпатий Вашингтона. Поэтому слова Джемилева громкие для некоторых «щирых» патриотов, но на самом деле они пустые, как, впрочем, и вся его политическая и общественная деятельность», – отметил он.

Ранее депутат Верховной Рады Украины, лидер организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев сообщил о встречах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его визита на Украину. Отмечалось, что речь якобы шла о создании платформы для переговоров по возвращению Крыма.

Напомним, перед вылетом с визитом на Украину Эрдоган заявил, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией и продолжит следить за положением крымских татар.

В Кремле отметили, что Эрдоган при желании может посетить Крым, чтобы на месте изучить ситуацию с правами крымских татар. При этом Совет крымских татар при главе Крыма призвал власти Турции не использовать их в качестве разменной монеты в политических играх.



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