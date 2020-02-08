Бердымухамедов назначил сына министром промышленности: ранее он был главой одного из регионов Туркменистана

Бердымухамедов назначил сына министром промышленности: ранее он был главой одного из регионов Туркменистана

08.02.2020, 15:40, Новости дня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вечером 7 февраля назначил министром промышленности и строительного производства страны своего сына Сердара Бердымухамедова.

Ранее сын президента занимал пост хакима (губернатора) Ахалского велаята, бывшей Ашхабадской области. Это пост он получил в июне 2019 года. Под руководством Сердара область стала первым цифровым регионом Туркменистана, а также первой в 2019 году выполнила план по сбору хлопка.

Сердару Бердымухамедову 38 лет, он подполковник вооруженных сил. В 2016 году его избрали в парламент Туркменистана, а в марте 2018 года он получил должность замминистра иностранных дел страны.

 

До этого в июле 2015 года сын президента Туркменистана специальным постановлением получил назначение в структуре МИД страны и защитил докторскую диссертацию. В 2017 году Бердымухамедов наградил своего сына медалью: 

 

Начиная с 2017 года сын президента ездит с официальными зарубежными визитами и провел несколько встреч с высокопоставленными политиками, в том числе в России и Казахстане. Эксперты отмечают, что в последние годы он все чаще участвует в публичных мероприятиях вместе с отцом, а в официальных публикациях его называют «сыном народа» и отмечают его вклад в развитие страны. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика