Бердымухамедов назначил сына министром промышленности: ранее он был главой одного из регионов Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вечером 7 февраля назначил министром промышленности и строительного производства страны своего сына Сердара Бердымухамедова.

Ранее сын президента занимал пост хакима (губернатора) Ахалского велаята, бывшей Ашхабадской области. Это пост он получил в июне 2019 года. Под руководством Сердара область стала первым цифровым регионом Туркменистана, а также первой в 2019 году выполнила план по сбору хлопка.

Сердару Бердымухамедову 38 лет, он подполковник вооруженных сил. В 2016 году его избрали в парламент Туркменистана, а в марте 2018 года он получил должность замминистра иностранных дел страны.

До этого в июле 2015 года сын президента Туркменистана специальным постановлением получил назначение в структуре МИД страны и защитил докторскую диссертацию. В 2017 году Бердымухамедов наградил своего сына медалью:

Начиная с 2017 года сын президента ездит с официальными зарубежными визитами и провел несколько встреч с высокопоставленными политиками, в том числе в России и Казахстане. Эксперты отмечают, что в последние годы он все чаще участвует в публичных мероприятиях вместе с отцом, а в официальных публикациях его называют «сыном народа» и отмечают его вклад в развитие страны.

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