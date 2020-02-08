Бердымухамедов назначил сына министром промышленности: ранее он был главой одного из регионов Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вечером 7 февраля назначил министром промышленности и строительного производства страны своего сына Сердара Бердымухамедова.
Ранее сын президента занимал пост хакима (губернатора) Ахалского велаята, бывшей Ашхабадской области. Это пост он получил в июне 2019 года. Под руководством Сердара область стала первым цифровым регионом Туркменистана, а также первой в 2019 году выполнила план по сбору хлопка.
Сердару Бердымухамедову 38 лет, он подполковник вооруженных сил. В 2016 году его избрали в парламент Туркменистана, а в марте 2018 года он получил должность замминистра иностранных дел страны.
До этого в июле 2015 года сын президента Туркменистана специальным постановлением получил назначение в структуре МИД страны и защитил докторскую диссертацию. В 2017 году Бердымухамедов наградил своего сына медалью:
Начиная с 2017 года сын президента ездит с официальными зарубежными визитами и провел несколько встреч с высокопоставленными политиками, в том числе в России и Казахстане. Эксперты отмечают, что в последние годы он все чаще участвует в публичных мероприятиях вместе с отцом, а в официальных публикациях его называют «сыном народа» и отмечают его вклад в развитие страны.
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