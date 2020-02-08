Власти Праги переименуют площадь перед посольством России в Чехии в площадь Бориса Немцова

Власти Праги намерены переименовать пражскую площадь Под Каштанами, где находится посольство России в Чехии, в площадь имени убитого российского политика Бориса Немцова. Комиссия по топографии Праги согласилась с этим изменением в пятницу, 7 февраля. Окончательно решение будет принято в конце февраля, когда этот пункт будет вынесен на голосование мэром Праги Зденеком Гржибом.

«Я полагаю, что мы проголосуем по этому вопросу 24 февраля, потому что я хотел бы устроить церемонию открытия в годовщину убийства Бориса Немцова 27 февраля, а в идеале пригласить на открытие его дочь», — сказал Гржиб.

Борис Немцов был вице-премьером России с 1997 по 1998 год, а до того много лет занимал должность губернатора Нижегородской области. После прихода к власти Владимира Путина Немцов стал одним из его наиболее последовательных критиков и считал, что Россия — это скорее Европа, и она должна перенимать у нее одним из лидеров оппозиционного движения в России.

Политик был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В его убийстве были признаны виновными и осуждены пятеро уроженцев Чечни: непосредственный исполнитель убийства, Заур Дадаев, получил 20 лет тюрьмы. Но заказчик убийства до сих пор не установлен, а адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров говорил в интервью Настоящему Времени, что следствие по делу Немцова в России «буксует», а российские власти сознательно затягивают расследование.

При этом название «Под каштанами» не исчезнет с карты Праги: его будет продолжать носить соседняя улица.

Прага будет не первым городом, сделавшим такой шаг. Площадь Бориса Немцова у посольства России уже есть в Киеве, Вильнюсе и Вашингтоне. В во всех этих городах власти назвали в честь Немцова улицы или скверы, которые находятся перед консульскими учреждениями России, чтобы напомнить Кремлю о нераскрытом политическом убийстве.

Однако мэр Праги заявил, что не считает, что Россия может рассматривать переименование площади как провокацию. «Я не понимаю, почему это так воспринимается. Здесь речь идет о бывшем вице-премьер-министре Российской Федерации и бывшем успешном региональном политическом деятеле в России, которого убили», — подчеркнул он.

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