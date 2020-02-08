Двенадцать убитых: военный расстрелял людей на улице города в Таиланде

Двенадцать убитых: военный расстрелял людей на улице города в Таиланде

08.02.2020, 15:31, Новости дня

В субботу, 8 февраля, в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда военнослужащий открыл огонь по людям на улице неподалеку от торгового центра.

 

По предварительным данным, озвученным изданием Bangkok Post, от рук злоумышленника погибли не менее 12 человек. Есть много раненых, однако их точное количество пока не уточняется.

Как утверждают СМИ, жертвами стрелка стали, несколько солдат, старший офицер в звании полковника и гражданские лица.

Поисками убийцы, скрывшегося на угнанном автомобиле, занимаются военные полицейские.

Мотивы злоумышленника пока не уточняются.

Источник: Вести



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