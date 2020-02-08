Самый мощный Ducati представлен официально

Самый мощный Ducati представлен официально

08.02.2020, 15:31, Новости дня

Легендарная компания Ducati презентовала новый мощный байк.

В частности, речь идет об инновационной модели Ducati Superleggera. Эксперты поспешили указать, что автомобиль претендует на звание самого мощного за всю историю марки. Здесь применили 4-цилиндровый мотор, который обладает мощностью 234 л.с. Общий вес новой модели Ducati Superleggera достигает 159 кг.

В компании поспешили отметить, что общий тираж модели ограничится 500 экземплярами. Приобрести мощный спортивный байк возможно за 100 тысяч долларов. Пока разработчики не раскрывают остальные подробности о новинке, а также не называют точную дату поступления модели на рынок. Остальные детали пока не раскрыты. Прогнозируется, что модель байка Ducati Superleggera будет быстро распродана на рынке.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика