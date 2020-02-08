Самый мощный Ducati представлен официально

Легендарная компания Ducati презентовала новый мощный байк.
В частности, речь идет об инновационной модели Ducati Superleggera. Эксперты поспешили указать, что автомобиль претендует на звание самого мощного за всю историю марки. Здесь применили 4-цилиндровый мотор, который обладает мощностью 234 л.с. Общий вес новой модели Ducati Superleggera достигает 159 кг.
В компании поспешили отметить, что общий тираж модели ограничится 500 экземплярами. Приобрести мощный спортивный байк возможно за 100 тысяч долларов. Пока разработчики не раскрывают остальные подробности о новинке, а также не называют точную дату поступления модели на рынок. Остальные детали пока не раскрыты. Прогнозируется, что модель байка Ducati Superleggera будет быстро распродана на рынке.
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