Умер легендарный нобелевский лауреат, изучавший рак

Лауреат Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн скончался в возрасте 97 лет в Нэшвилле (Теннесси, США).
Американский биохимик из Вандербильта был награжден за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора
Ученый скончался в окружении любящей семьи, передает РИА Новости.
Коэн родился в Нью-Йорке в 1922 году в семье еврейских эмигрантов из России. Окончил Бруклинский колледж, специализацйия – химия и биология. Защитил докторскую по биохимии в 1948 году.
В 1986 году получил Нобелевскую премию вместе с Ритой Леви-Монтальчини. Их исследование расширили научное понимание рака, деменции и способствовали разработке новых лекарственных препаратов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Новая газета»: вместо пропавших чеченцев Москальковой показали их братьев / 27 января
- Российский космонавт рассказал, как проспал шесть пожарных тревог на МКС / 29 января
- «Кино». Вышел клип Миши Романовой. Видео / 24 января
- Пять крупнейших газовых месторождений Украины истощены на 79% и больше – «Укргазвидобування» / 29 января
- Уволенного за антисемитизм консула Украины в Гамбурге восстановили на дипслужбе / 17 декабря
- Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств / 27 января
- В Киеве фура врезалась в маршрутку / 13 декабря
- В центре Москвы проходит акция «Мост сестер» в поддержку сестер Хачатурян / 14 декабря