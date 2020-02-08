Компания Chery планирует привезти в Россию седан Arrizo

Китайский автомобильный гигант Chery объявил о возможности дальнейших поставок на российский рынок новых седанов Arrizo.
Некоторые источники сообщили, что обновленная модель может поступить в свободную продажу к концу нынешнего года. Однако эксперты пока не берутся прогнозировать о том, какая именно модификация будет направлена для отечественных представительств китайской марки. Напомним, новая модель Chery Arrizo 6 по дизайну кузова имеет некоторые черты с отечественным седаном Lada Vesta. Но все же автомобиль радикально отличается по более дорогому оснащению.
Напомним, данный автомобиль продается на китайском рынке с 1,5-литровым мотором на 116 л.с., а также улучшенной установкой на 156 л.с. мощности. Остальные характеристики автомобиля пока удерживаются в тайне от публики.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Правительство одобрило национальную программу Украина-НАТО на 2020 год / 5 февраля
- Пенсионер вернул инкассаторам потерянную сумку с 1 млн рублей / 17 декабря
- Роскосмос проведет спутниковую съемку ситуации в Иране / 9 января
- Петросян прокомментировал слухи о женитьбе на 30-летней помощнице / 11 декабря
- Hill — американский ВПК «обленился» и боится соперничества с Китаем / 30 декабря
- Sputnik решил оспорить санкции Эстонии в суде / 27 декабря
- Исследование: люди стали лучше относиться к «Почте России» / 31 января
- Электрический седан Xpeng P7 стартовал на рынке Китая / 26 декабря