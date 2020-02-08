Компания Chery планирует привезти в Россию седан Arrizo

Китайский автомобильный гигант Chery объявил о возможности дальнейших поставок на российский рынок новых седанов Arrizo.

Некоторые источники сообщили, что обновленная модель может поступить в свободную продажу к концу нынешнего года. Однако эксперты пока не берутся прогнозировать о том, какая именно модификация будет направлена для отечественных представительств китайской марки. Напомним, новая модель Chery Arrizo 6 по дизайну кузова имеет некоторые черты с отечественным седаном Lada Vesta. Но все же автомобиль радикально отличается по более дорогому оснащению.

Напомним, данный автомобиль продается на китайском рынке с 1,5-литровым мотором на 116 л.с., а также улучшенной установкой на 156 л.с. мощности. Остальные характеристики автомобиля пока удерживаются в тайне от публики.

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