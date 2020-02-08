Милосердие win-win. Дмитрий Гудков о том, почему широкая амнистия нужна и самим властям

На этой неделе группа оппозиционных депутатов внесла в Мосгордуму проект амнистии политзаключенных. Документ приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и коснется в том числе осужденных фигурантов «московского дела». Проект амнистии подготовили представители «Справедливой России», «Яблока», КПРФ, а также ряд общественных деятелей. Дмитрий Гудков, один из авторов проекта, объясняет, почему власти выгодно помиловать заключенных.

В амнистии мы предлагаем освободить максимально широкое число заключенных. Не только политических, но и сидящих по обвинениям, никак не тянущим на отечественный тюремный ад. От экономики и мелких краж до «народной» наркотической 228 УК. Но главное новшество, конечно, – освобождение всех людей, «совершивших преступления» на митингах. Конечно, там не было никаких преступлений, одно лишь полицейское насилие, но мы вынуждены формулировать это в искаженной логике преступно применяемых законов.

Пусть «Единая Россия», Маргарита Симоньян, сенатор Клишас — хоть кто – задумаются о возможности исправить свою карму. Мы подсказываем, как. Берите идею и используйте. Под своими именами, с рассказами о гуманности солнцеликого – пусть. Задача одна: освободить людей. Если Израиль пожертвовал ради своей гражданки Наамы Иссахар даже правдой о Холокосте, то неужто мы ради своих граждан не пожертвуем авторством?

Почему власть может (хотя лучше бы сказать «должна») воспользоваться идеей широкой амнистии для всех, не только для политзэков (еще раз подчеркиваю: законопроект для всех, а не только для своих)?

Несколько причин.

1. Смягчение сердец перед 9 мая, 75-летием Победы. В Москву едут мировые лидеры, и вряд ли они захотят фотографироваться на фоне нашего привычного людоедства. Помните, как Ходорковского выпустили перед Олимпиадой? Та же история. В России, к стыду, но и к счастью, всегда пытались угодить «клиентам-иностранцам», со времен Грибоедова ничего не изменилось. Да и обмены с Украиной вселяют надежду.

2. Поправки в Конституцию. Раз уж народу предлагают голосовать за пожизненного Путина, есть шанс на то, что будут делать авансы. Не только про всякий там МРОТ и горячее питание посреди холодных туалетов, но и другие вещи. Покупать народ – так оптом, почему бы нет?

3. Во власти до сих пор еще попадаются люди, которые человечинку хоть и едят, но потом отходят за угол и закладывают себе два пальца в рот. Да, им противно. Помните, как, когда отпустили Голунова, даже самые штатные пропагандисты бросились тереть свои посты и бить себя в грудь: я знал, что он невиновен! Им тоже хочется казаться приличными – мы даем им такую возможность. Берите, пользуйтесь.

Конечно, все эти аргументы из области психологии. Если разобраться, то власть, которая год за годом закручивает гайки, легко может игнорировать праздничные даты, вертеть на трубе мировых лидеров и заходиться пеной про «расстрелять как бешеных собак». Но есть и еще один аргумент, который я изложу здесь, пользуясь статьей как открытым письмом к тем, у кого в Думе, правительстве и АП кровь еще не залила глаза.

В России ни за что сидит множество людей. Судебная система парализована, процент оправдательных приговоров – 0,25 (если уже не меньше). И это никак не добавляет любви народа к власти. Политические заключенные на общем фоне капля в море – но в ней все остальное море как раз и видно. Именно через политических заключенных люди узнают о том, как устроена система судов и ФСИН. Узнают – и ужасаются. Приходится потом сажать полицейских, надзирателей, снимать генералов, отправлять почтой извинения за незаконные аресты. Плохо всем: и власти, и обществу.

Амнистия дает возможность радикально изменить ситуацию. Просто отпустите людей. Это нереабилитирующее основание (значит, не нужно сажать своих за фабрикацию уголовных дел). Это делает жизнь в России более безопасной (чем меньше людей пройдет через тюрьму, тем меньше нужно будет бороться хоть с той же субкультурой А.У.Е.). Это хотя бы временно примиряет общество и власть. Из нынешней ситуации, когда все оказываются в проигрыше, мы приходим к обоюдному выигрышу. Амнистия – акт милости, а не признания ошибок – это стратегия обоюдной победы, win-win. А главное, что она ничего не стоит.

Амнистия – акт милости, а не признания ошибок – это стратегия обоюдной победы, win-win

Амнистия – это не слабость государства. Это проявление его силы: она показывает, что власть не боится, что ее противники и случайные жертвы окажутся на свободе. Конечно, сейчас, чтобы написать это, мне пришлось вжиться в роль беспринципного единороса, которому наплевать на людей. Но ради освобождения из тюрем можно пойти и не на такие психологические эксперименты.

Может ли так случится, что все эти сложные построения морального характера будут проигнорированы? Если окажется, что власти не нужна высшая нервная деятельность, а вполне достаточно базовых рефлексов: хватать и есть?

Да, безусловно, так может быть. Переоценивать противника ничуть не лучше, чем его недооценивать. Сколько мы видели сюжетов, в которых можно было бы обойтись без крови, выйти сухим из воды. Дело Константина Котова – казалось бы, бери подачу Конституционного суда и отпускай. Но нет. Дело Павла Устинова – человеку все равно выписали год условно просто за то, что оказался не в то время не в том месте. Ну и дальше по списку, от «Седьмой студии» до «Нового величия», от феминистских картинок до ростовских пикетов. В каждом из этих случаев власть вместо позитивного пиара выбирала запугивание. Мы опускались по новому витку спирали, в конце которой то ли революция, то ли распад страны – не разобрать, все скрыто кровавой пеленой.

Вглядитесь в нее те, от кого зависит освобождение заключенных. Там страшно. Почти так же страшно, как в камерах, куда отправляются невиновные люди. Отпустите их. Вам это ничего не будет стоить, это будет, редчайший случай, нашим общим выигрышем. Просто подумайте, как здорово будет прийти домой и сказать детям: «Сегодня я помог сотням тысяч людей». Не развязал войну, не лишил пенсий, не обманул в телевизоре, а дал им самое дорогое, что есть в жизни, – свободу.

И последнее. Чтобы все получилось именно так, как я написал здесь, нужно, чтобы об амнистии говорили не только несколько политиков. Она, как я уже сказал, для десятков тысяч. Для сотен тысяч и даже млн их родственников, друзей и знакомых. Вряд ли в России найдется много людей, хотя бы косвенно не имеющих отношения к этой теме.

Поэтому – не молчите. Требуйте от государства свободы. Напоминайте ему, что милость – признак силы. Показывайте, что вам не все равно. Свобода – это наше общее дело.

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