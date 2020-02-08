Эксперты предупредили об опасных для смартфонов приложениях

Аналитики бренда Trend Micro поделились новым рейтингом вредоносных программ для Android, представляющих большую угрозу для девайсов. Из-за данных приложений повышается вероятность установки более 3000 видов вирусов, подвергающих смартфоны большой опасности.

По информации экспертов, хакерам удалось «накрутить» положительные отзывы об опасных программах, что привело к их загрузке почти 500 000 раз в сервисе Google Play. Хотя представители американской корпорации уже удалили вредоносное программное обеспечение, оно все равно может оставаться в памяти устройства пользователей. Главная опасность вышеназванных программ заключается в их возможности входа в аккаунты Google и Facebook.

Более того, вредоносы могут сделать снимок экрана даже без наличия разрешения от юзера или переходить по различным ссылкам. Проще говоря, они способны маскироваться в системные программы, из-за чего владелец телефона даже не подозревает, что его устройство заражено. Среди вредоносных приложений специалисты выделяют Phone Booster, CPU Cool, Quick Games-H5 Game Center, а также десятки других.

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