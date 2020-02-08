Artik & Asti выпустили клип на трек «Девочка танцуй»

Украинская поп-группа Artik & Asti выпустили долгожданный клип на трек «Девочка танцуй».
Режиссёром клипа выступил известный ведущий,клипмейкер и сценарист Алан Бадоев. Авторами музыки и слов написали Дмитрий Лорен и Артём Умрихин(настоящее имя исполнителя Artik).
Слушатели уже оценили трек основной фразой «До мурашек».
Asti(настоящее имя Анна Дзюба) словно близкая подружка после расставания поддерживает и понимает, что хандру о прошедших чувствах можно утолить безудержным весельем и вниманием в свою сторону. Девушка говорит, что лучший способ отвлечься это пойти в клуб и оторваться.
В свою очередь Artik согласен с Asti. Молодой человек поддерживает идею о развлечениях и в своём репе поет, что все раны заживают и все обиды когда-нибудь забываются. Ведь всем после тяжелого расставания нужно учиться жить и радоваться, открываться новым людям.
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