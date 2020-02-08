В Таиланде военный устроил стрельбу в торговом центре. Погибли не менее 12 человек

В Таиланде военный устроил стрельбу в торговом центре. Погибли не менее 12 человек

08.02.2020, 15:30, Новости дня

В тайском городе Накхонратчасима военнослужащий открыл стрельбу в торговом центре. Погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным издания, сначала гражданин застрелил своего командира и двоих сослуживцев, а потом угнал машину и начал стрелять по проходим по пути к местному торговому центру. Трансляцию нападения он вел на своей страницу в Facebook. Администрация уже заблокировала его аккаунт. Сейчас солдат удерживает 16 заложников в торговом центре.

อิเหี้ย โคราชมีกราดยิงกลางเมืองแถวห้างเทอมินอล น่ากลัวสัส
กระจายข่าวด่วน พื้นที่อันตราย#กราดยิงทั่วเมืองโคราช#CUTUBALL74#ไวรัสอู่ฮั่น
pic.twitter.com/tgsaEkUOOO

— อิหมิน (@mhinbeauty) February 8, 2020

На место прибыли усиленные отряды полиции и военных. Пока поймать нападавшего не удалось.



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