В Таиланде военный устроил стрельбу в торговом центре. Погибли не менее 12 человек

В тайском городе Накхонратчасима военнослужащий открыл стрельбу в торговом центре. Погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает Bangkok Post.
По данным издания, сначала гражданин застрелил своего командира и двоих сослуживцев, а потом угнал машину и начал стрелять по проходим по пути к местному торговому центру. Трансляцию нападения он вел на своей страницу в Facebook. Администрация уже заблокировала его аккаунт. Сейчас солдат удерживает 16 заложников в торговом центре.
อิเหี้ย โคราชมีกราดยิงกลางเมืองแถวห้างเทอมินอล น่ากลัวสัส
กระจายข่าวด่วน พื้นที่อันตราย#กราดยิงทั่วเมืองโคราช#CUTUBALL74#ไวรัสอู่ฮั่น
pic.twitter.com/tgsaEkUOOO
— อิหมิน (@mhinbeauty) February 8, 2020
На место прибыли усиленные отряды полиции и военных. Пока поймать нападавшего не удалось.
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