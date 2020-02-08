Побоище в Казахстане: провокаторы упирали на межэтнический фактор

Среди пострадавших в массовой драке на юге республики россиян нет. Об этом сообщили в посольстве РФ. Беспорядки произошли минувшей ночью в Жамбылской области. Около 70 человек начали выяснять отношения, затем к ним присоединились еще 300. Завязалась драка. В итоге восемь человек погибли, еще более 40 сейчас находятся в больнице. Что стало причиной и какая ситуация в регионе сегодня?

По официальной версии, причиной массового побоища сразу в нескольких селах на юге Казахстана стал банальный бытовой конфликт. Пока следователи продолжают устанавливать детали, гражданам настоятельно рекомендовано воздержаться от распространения слухов и домыслов, чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать насилие.

Столкновения между жителями сразу нескольких сел Жамбылской области начались еще накануне днем. Критической точки конфликт достиг в семь часов вечера. Примерную хронологию событий и подробности инцидента приводит министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев:

"7-го февраля в 19 часов в полицию поступило сообщение о том, что на окраине села Масанчи собралось около 70 агрессивно настроенных местных жителей, между которыми из хулиганских побуждений началась групповая драка".

Сообщается, что очевидцы конфликта снимали происходящее на видео — через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Упирали провокаторы при этом на межэтнический фактор. Это привело к эскалации конфликта: количество участников драки выросло с 70 до нескольких сотен.

В ход пошли металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Позже конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан-Батыр. От действий разгневанной толпы пострадали и прибывшие на место сотрудники полиции. Всего сообщается о восьмерых погибших, сожжены или разрушены 30 домов и магазинов, раскурочены десятки автомобилей. С официальным заявлением обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев:

"Произошли стычки, драки между местными жителями. Этой ситуацией воспользовались провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим. В настоящее время ситуация находится под контролем полиции. Госорганам необходимо принять срочные меры по устранению последствий этого серьезного инцидента".

Только ближе к утру конфликт удалось погасить полностью. Задержаны 47 человек, у них изъяты два охотничьих ружья. Досудебное расследование ведется по статьям: организация и участие в массовых беспорядках и убийство.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет