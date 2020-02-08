Музыкант Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

Музыкант Юрий Лоза, как и другие российские знаменитости, озвучил размер своей пенсии. По словам исполнителя, ему удалось уйти на заслуженный отдых до повышения пенсионного возраста, принятого почти 2 года назад.
Поначалу пенсия Лозы была чуть выше минимальной – около 9000 рублей, однако в результате индексации повысилась примерно на треть – до 12 000 рублей. Несколько месяцев назад в пенсионном фонде сделали перерасчет, поэтому пособие артиста выросло еще на тысячу рублей. Впрочем, музыкант имеет заработок не только с пенсии – он получает средства за тексты песен или участие в различных проектах. Что касается надбавок к ежемесячному пособию за доходы с гонораров, то Лоза не получает их.
К слову, ранее размер пенсии озвучил режиссер Юлий Гусман, но о точной сумме говорить не стал, а также юморист Евгений Петросян, получающий чуть больше 20 000 рублей в месяц.
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