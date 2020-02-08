Дмитрий Тарасов забрал из роддома супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью

Три дня назад супруга футболиста Дмитрия Тарасова в одном из столичных роддомов родила вторую дочь. В разделе Stories аккаунта Instagram спортсмен пояснил подписчикам, что уже забрал «девчулек» домой, имея в виду Анастасию Костенко и их новорожденную малышку.

Незадолго до родов Костенко делилась в соцсети с фолловерами переживаниями, что муж может не успеть вернуться домой к сроку, а потому вместо него роженицу будет поддерживать мать. Модель всё же надеялась, что Тарасов увидит рождение младшей дочери, но этого так и не произошло, однако забрать супругу и малышку из перинатального центра он успел, чем поделился со своими поклонниками.



В одном из обнародованных видео Дмитрий Тарасов показал поездку с маленькой Миланой в роддом за сестрой. В следующем запечатлена семья в полном составе. Демонстрирующий счастливые эмоции футболист держит на руках новорожденную, имя которой, кстати, пара пока не разглашает, а рядом сидят улыбающаяся Анастасия Костенко и посылающая «воздушные поцелуи» Милана.

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