Дмитрий Тарасов забрал из роддома супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью

Три дня назад супруга футболиста Дмитрия Тарасова в одном из столичных роддомов родила вторую дочь. В разделе Stories аккаунта Instagram спортсмен пояснил подписчикам, что уже забрал «девчулек» домой, имея в виду Анастасию Костенко и их новорожденную малышку.
Незадолго до родов Костенко делилась в соцсети с фолловерами переживаниями, что муж может не успеть вернуться домой к сроку, а потому вместо него роженицу будет поддерживать мать. Модель всё же надеялась, что Тарасов увидит рождение младшей дочери, но этого так и не произошло, однако забрать супругу и малышку из перинатального центра он успел, чем поделился со своими поклонниками.
В одном из обнародованных видео Дмитрий Тарасов показал поездку с маленькой Миланой в роддом за сестрой. В следующем запечатлена семья в полном составе. Демонстрирующий счастливые эмоции футболист держит на руках новорожденную, имя которой, кстати, пара пока не разглашает, а рядом сидят улыбающаяся Анастасия Костенко и посылающая «воздушные поцелуи» Милана.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Александр Серов разругался с дочерью / 19 декабря
- Наука: От скрытой аллергии до рака: 6 симптомов из опросника отоларинголога / 25 декабря
- Рубль укрепляется вопреки давлению / 5 февраля
- У собак обнаружили уникальную «человеческую» особенность мозга / 19 декабря
- Ученые доказали антивозрастной эффект граната / 21 января
- Мнение: Она не хотела за него замуж и теперь она мертва / 20 января
- Lada Granta попала в ТОП-35 самых продаваемых автомобилей в Европе / 25 декабря
- «Такое мог сделать только психопат»: под Переславлем изуродовали и бросили умирать собаку / 5 декабря