Ученые предложили выявлять рак печени на ранней стадии при помощи МРТ

Ученые предложили выявлять рак печени на ранней стадии при помощи МРТ

08.02.2020, 15:21, Разное

Американские исследователи из Университета штата Джорджия в ходе исследования предложили новый метод выявления рака печени на ранней стадии. Для этого они использовали магнитно-резонансную терапию (МРТ).
Ученые обнаружили новый биомаркер для выявления метастазов в печени. В современных исследованиях, таких как биопсия, рак печени часто выявляется на поздних стадиях, что может ограничить варианты терапии и снизить выживаемость. Открытие может иметь широкий спектр последствий, включая более эффективную диагностику и точное лечение, а также меньший риск для пациентов.

Исследователи разработали агент, который может воздействовать на определенные рецепторы, в данном случае — хемокиновый (CXCR4). Он сверхэкспрессируется в органах метастазирования, таких как печень, среди людей, у которых есть рак. Ожидается, что контрастный агент на основе CXCR4 преодолеет основные барьеры в ранней диагностике, демонстрируя даже крошечные раковые клетки при многоцветном сканировании прецизионной МРТ (pMRI), новой методологии визуализации.

Используя технологию МРТ, контрастные вещества несут элемент гадолиния для улучшения изображения. Во время своей предыдущей работы по анализу кальция исследователи проверили, как металл, такой как гадолиний, будет взаимодействовать с белком — он оборачивается вокруг элемента и улучшает его визуализацию. Команда обнаружила, что изображение белка гораздо более эффективно при выявлении признаков заболевания.



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