В Одессе сторонники Шария пытались повесить новую памятную доску Жукову, но она «упала и разбилась» – активист

7 февраля в Одессе пытались повесить памятную доску советскому маршалу Георгию Жукова на стене дома №62 по улице Новосельского, где недавно демонтировали барельеф Жукова. Об этом активист Демьян Ганул сообщил в Facebook и опубликовал фото разбитой доски.

В комментарии «Думской» Ганул рассказал, что он и другие проукраинские активисты увидели примерно 15 человек с символикой партии блогера Анатолия Шария, которые пытались установить табличку.

«Мы как раз подходили к зданию. Увидели человек 15 с символикой партии Шария. Они изготовили своими силами табличку и пытались ее повесить. Но у них начались трястись руки, табличка упала и разбилась. Пришлось выбросить ее в мусорный бак», – добавил Ганул.

Яка сумна новина😇Сепари прийшли встановити дошку кату-жукову, але вона впала і розбилася.Поліція ви… Posted by Дем'ян Ганул on Reede, 7. veebruar 2020

Он отметил, что позже «сторонники Шария» ушли, в результате общения оппонирующих сторон никто не пострадал.

Речь идет о построенном в 1883 году здании, в котором сейчас располагается студенческое общежитие. После Второй мировой войны там несколько лет размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал маршал Жуков. 4 февраля активисты во главе с Ганулом демонтировали последний памятный знак в Одессе, посвященный маршалу Жукову.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет