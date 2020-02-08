В Одессе сторонники Шария пытались повесить новую памятную доску Жукову, но она «упала и разбилась» – активист

В Одессе сторонники Шария пытались повесить новую памятную доску Жукову, но она «упала и разбилась» – активист

08.02.2020, 15:18, Новости дня

7 февраля в Одессе пытались повесить памятную доску советскому маршалу Георгию Жукова на стене дома №62 по улице Новосельского, где недавно демонтировали барельеф Жукова. Об этом активист Демьян Ганул сообщил в Facebook и опубликовал фото разбитой доски. 

В комментарии «Думской» Ганул рассказал, что он и другие проукраинские активисты увидели примерно 15 человек с символикой партии блогера Анатолия Шария, которые пытались установить табличку. 

«Мы как раз подходили к зданию. Увидели человек 15 с символикой партии Шария. Они изготовили своими силами табличку и пытались ее повесить. Но у них начались трястись руки, табличка упала и разбилась. Пришлось выбросить ее в мусорный бак», – добавил Ганул.

Яка сумна новина😇Сепари прийшли встановити дошку кату-жукову, але вона впала і розбилася.Поліція ви…

Posted by Дем'ян Ганул on Reede, 7. veebruar 2020

Он отметил, что позже «сторонники Шария» ушли, в результате общения оппонирующих сторон никто не пострадал. 

Речь идет о построенном в 1883 году здании, в котором сейчас располагается студенческое общежитие. После Второй мировой войны там несколько лет размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал маршал Жуков. 4 февраля активисты во главе с Ганулом демонтировали последний памятный знак в Одессе, посвященный маршалу Жукову.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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