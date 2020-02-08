В учениях Sea Breeze в 2020 году примет участие около 20 стран

В учениях Sea Breeze в 2020 году примет участие около 20 стран

08.02.2020, 15:18, Новости дня

В военных учениях Sea Breeze в 2020 году примет участие около 20 стран. Об этом 8 февраля сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

На прошлой неделе штаб учений согласовывал концепцию и сценарий будущих маневров.

Организаторы учений – Украина и США. Впервые в них примут участие военнослужащие из Японии и Южной Кореи, а в сухопутном компоненте впервые будет участвовать Норвегия.

«Одним из новых упражнений, которые  планируется отработать, будет эвакуация подразделения из воды с помощью специального устройства после выполнения задач», — добавили в пресс-центре.

Sea Breeze — это ежегодные многонациональные учения, которые проводят на территории Украины с 1997 года. Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработка маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

В 2019 году Sea Breeze проходили с 1-го по 12 июля, в них приняли участие военные корабли и подразделения Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Франции, Турции и Швеции. Было задействовано 33 корабля и 27 летательных аппаратов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика