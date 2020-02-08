В мае компания Toyota представит серийный минивэн

Японская компания Toyota намерена в мае нынешнего года представить новый минивэн, который выполнен на базе прототипа TJ Cruiser.
Напомним, концептуальная модель впервые была показана широкой аудитории еще несколько лет назад на автосалоне в Токио. Минивэн получит платформу TNGA, благодаря чему автомобиль стал более внедорожным и проходимым. Модель позиционируется в качестве четырехместной, что придает ей более привлекательный вид и комфортность для всех пассажиров.
Из внешнего вида следует указать, что новинка получила агрессивную внешность. Кроме того, здесь также применили улучшенные обвесы и расширители арок. Известно, что новинка получит гибридную силовую установку, данные о которой пока удерживаются в тайне.
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