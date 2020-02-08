Сценарист «Доктора Стрэндж 2» автор «Рика и Морти»

Сценарист «Доктора Стрэндж 2» автор «Рика и Морти»

08.02.2020, 15:14, Новости дня

Журнал The Hollywood Reporter сообщил, что проект «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» сменил своего сценариста. Вместо привычной нам Джейд Бартлетт сценарий для новой кинокартины написал, известный также по своей работе «Локи» Майкл Уолдрон.

По заверениям авторов, съёмки второй части фильмов по комиксам «Доктор Стрэндж» начнутся в мае 2020 года.

В этот раз разработчиком сюжета выступил Скотт Дерриксон. Он же был режиссёром первой части, однако из-за творческих разногласий творец был вынужден покинуть проект.

СМИ уверяют, что Уолдрон не будет разительно менять сюжет. Скорее всего сценарист не радикально внесёт правки, которые одобрит новый режиссёр проекта.



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