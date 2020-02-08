Наука: Метапневмовирус: секрет раскрыт

Метапневмовирус человека вызывает около 10 % всех респираторных инфекций. Заболевания, причиной которых он становится, как правило, протекают легко. Однако у детей и пожилых людей есть риск развития осложнений.
Метапневмовирус человека (HMPV) определён в 2001 году, но и до этого не менее полувека заражал людей. Этот РНК-вирус широко распространён, и может, как и родственный респираторно-синцитиальный вирус человека (HRSV), быть опасен для людей с ослабленным иммунитетом (в группе риска дети и пожилые).
Важно разобраться, как действуют эти вирусы, и полученные учёными Университета штата Огайо (Ohio State University) данные о том, как HMPV обходит защитные механизмы организма, вероятно, помогут разработать вакцину и для защиты от HRSV.
«Это очень интересно, потому что HRSV был обнаружен в 1953 году, но у нас до сих пор нет вакцины. Вирус подавляет врождённый иммунный ответ и может заражать одного и того же человека снова и снова», — замечает старший автор исследования, профессор вирусологии Цзяньжун Ли (Jianrong Li).
«Теперь у нас есть мутантный штамм HMPV, который может вызвать более высокий иммунный ответ. Прямо сейчас мы работаем над проверкой концепции, чтобы посмотреть, будет ли она работать и для HRSV».
Материалы исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.
Изучение метапневмовируса показало, что его РНК в ходе эволюции получила модификацию, определённое метилирование (модификация метил-6 аденозин, m6A), позволяющую вирусу скрываться от врождённого иммунного ответа. Организм не воспринимает метилированную РНК как чужеродную. В ходе экспериментов был получен изменённый HMPV, без метилирования, и вакцина на основе такого вируса вызвала хороший иммунный ответ. Крысы, привитые таким образом, получили и сохранили иммунитет к болезни, вызываемой метапневмовирусом.
Исследователи, получившие патент на использование открытого ими механизма, надеются, что модификация m6A работает подобным образом и в других РНК-вирусах, а это значит, что открыт путь к созданию новых вакцин.
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