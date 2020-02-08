Военнослужащий в Таиланде расстрелял 12 человек

Военнослужащий в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда открыл стрельбу, по меньшей мере 12 человек погибли.
Издание отмечает, что многие очевидцы стрельбы получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на газету «Кхаосод».
Ранее в немецком городе Рот-ам-Зе 26-летний мужчина расстрелял шесть человек.
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