Военнослужащий в Таиланде расстрелял 12 человек

Военнослужащий в Таиланде расстрелял 12 человек

08.02.2020, 15:12, Новости дня

Военнослужащий в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда открыл стрельбу, по меньшей мере 12 человек погибли.

Издание отмечает, что многие очевидцы стрельбы получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на газету «Кхаосод».

Ранее в немецком городе Рот-ам-Зе 26-летний мужчина расстрелял шесть человек.



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