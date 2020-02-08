«Партизан» лишился Милошевича и Натхо, но выигрывает у «Спартака» после первого тайма

«Партизан» лишился Милошевича и Натхо, но выигрывает у «Спартака» после первого тайма

08.02.2020, 15:06, Новости дня

В Катаре закончился первый тайм товарищеского матча между московским "Спартаком" и белградским "Партизаном". Сербский клуб завершил его в свою пользу со счетом 2:1. Однако незадолго до перерыва главный судья показал красные карточки полузащитнику Бибрасу Натхо и главному тренеру Саво Милошевичу.

Наставник белградской команды в одном из эпизодов выразил недовольство решением арбитра и швырнул на поле бутылку с водой. Судья тут же удалил специалиста. За него попытался заступиться Натхо, ранее наказанный желтой карточкой, и последовал за тренером.

Милошевич хотел увести своих футболистов с поля, однако после долгой паузы соперники все-таки продолжили игру.

Источник: Вести



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