Осложнения и смерть: Минздрав отчитался по врачебным ошибкам

В субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел заседание совета ректоров медицинских вузов. На нем глава Минздрава привел статистику медицинских ошибок и непрофессионализма врачей.
"На сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год", — отметил он.
Мурашко привел несколько примеров смертельных ошибок врачей: неправильное использование лидокаина — не менее 25 летальных исходов год, неумелое обращение с каталками — смерть или тяжелое увечье 1-2 пациентов в год.
Министр упомянул видео из роддома, с которым недавно ознакомился. Врачи спасали новорожденного. "Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации", — отметил Мурашко.
Глава Минздрава попросил ректоров ВУЗов обязательно включить в обучение студентов вопросы безопасности медпомощи. По словам министра, минимизация врачебных ошибок поможет снижению смертности россиян.
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