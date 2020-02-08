Осложнения и смерть: Минздрав отчитался по врачебным ошибкам

Осложнения и смерть: Минздрав отчитался по врачебным ошибкам

08.02.2020, 15:06, Новости дня

В субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел заседание совета ректоров медицинских вузов. На нем глава Минздрава привел статистику медицинских ошибок и непрофессионализма врачей.

"На сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год", — отметил он.

Мурашко привел несколько примеров смертельных ошибок врачей: неправильное использование лидокаина — не менее 25 летальных исходов год, неумелое обращение с каталками — смерть или тяжелое увечье 1-2 пациентов в год.

Министр упомянул видео из роддома, с которым недавно ознакомился. Врачи спасали новорожденного.  "Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации", — отметил Мурашко.

Глава Минздрава попросил ректоров ВУЗов обязательно включить в обучение студентов вопросы безопасности медпомощи. По словам министра, минимизация врачебных ошибок поможет снижению смертности россиян.

Источник: Вести



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