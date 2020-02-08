Биатлонистка Кайшева стала первой в спринте на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева показала лучший результат в спринте на этапе Кубка IBU, который проходит в Италии. Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 37,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.
Второй финишировала Франциска Хильдебранд из Германии (+9,7 секунды; 0 промахов). В тройке лучших оказалась еще одна представительница РФ Виктория Сливко (+21,7; 0).
Этап Кубка IBU в Италии завершится 9 февраля.
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