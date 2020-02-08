Американец рассказал о жизни на карантинном лайнере у берегов Японии

Американский пассажир круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в японской Иокогаме, рассказал в соцсетях о буднях на борту.

Американец отметил, что рассказывает о жизни на борту лайнера, чтобы «не сойти с ума от скуки». Чаще всего он пишет о еде, передает «Царьград».

«День третий: чудесный вид на Иокогаму во время обеда», «Йогурт с алоэ вера неплох, но на вкус как лосьон для загара», «Вчера не принесли кофе, сегодня отвоевал лишнюю чашку», – информирует американец.

«Когда карантин закончится, меня придется силой вытаскивать после такого сервиса», – также отмечает он.

По данным агентства Kyodo, число заболевших на судне выросло до 64 человек.

Напомним, лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров был житель Китая, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

На судне оказались 24 россиянина, в том числе и дети. Пассажирам запретили покидать каюты из-за карантина.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет